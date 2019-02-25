"Üçlemeler" fotoğraf sergisi açıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde "Üçlemeler" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği(SAMFAD), Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde açtığı "Üçlemeler" temalı fotoğraf sergisiyle bir kez daha sanatseverlerin karşısına çıktı. 2002 yılında kurulan SAMFAD, birbirinden farklı konularla karma sergi düzenlemeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu güne kadar bir çok sosyal sorumluluk projesine de destek veren SAMFAD, 17 yıllık sürede 30 fotoğraf sergisi açtı. Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 31. sergisini açan SAMFAD, "Üçlemeler"i sanatseverlerin beğenisine sundu. 23 dernek üyesinin katkı verdiği karma sergide, 40 eser yer alıyor.

Birbirinden özel fotoğrafların yer aldığı sergi 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Yeşilyurt AVM ziyaretçileri tarafından gezilebilecek.