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“Üçlemeler” fotoğraf tutkunlarıyla buluşacak

Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) “Üçlemeler” temalı fotoğraf sergisini Samsunlularla buluşturacak.


17 yıl içinde 30 fotoğraf sergisini başarı ile tamamlayan SAMFAD, Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) çatısı altında 31. fotoğraf sergisini 24 Şubat Pazartesi Günü açacak. 23 dernek üyesinin katkı verdiği karma sergide 40 eser yer alacak. Serginin konu başlığı ise “Üçlemeler”.


Alışveriş yapmanın keyifli ve sıcak ortamında, birbirinden özel fotoğrafların yer aldığı sergi 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi ziyaretçileri tarafından gezilebilecek.

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