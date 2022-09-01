Ücretsiz ders kitabı ve yardımcı kaynaklar sıralarında öğrencileri bekliyor

Samsun'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitabı ve yardımcı kaynakların okullara dağıtımı yapıldı.

Öğrencilerimize ulaştırılmak üzere Samsun'a gelen toplam 2 milyon 284 bin 141 adet ücretsiz ders kitabının dağıtımı tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı sonrası 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yeni bir adım daha atarak öğrencilere yardımcı kaynak paketi hazırladı. Eğitim ve öğretim sürecini desteklemek, akademik becerileri artırmak, eğitimde fırsat eşitliği sunmak için hazırlanan yardımcı kaynaklar, 2-12. sınıf düzeylerinde 91 çeşitten oluşuyor. Samsun' a gönderilen 1 milyon 398 bin 456 adet yardımcı kaynak, 12 Eylül itibarıyla öğrencilere ulaştırılmak üzere planlanarak dağıtıma başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, bakanlık tarafından Samsun'a gönderilen kitapların bulunduğu depoları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Dr. Murat Ağar yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitapları ile yardımcı kaynak kitaplarımızı ilçelerimize göndermeye başladık. Ücretsiz ders kitaplarının 17 ilçemizde dağıtımı tamamlandı. Yardımcı kaynaklar ise okullarımızın açıldığı gün öğrencilerimizin sırasında hazır olacak şekilde dağıtıma başlandı. Öğrencilerimiz adına önemli bir fırsat olan bu yardımcı kaynakların dağıtımıyla eğitim öğretim sürecinin daha verimli geçmesi sağlanacak ve yapılacak olan sınavlarda öğrencilerimize önemli destek olacağına inanıyorum. Öğrencilerimizin kaynaklardan etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını temenni ederek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynaklara, eğitim öğretim sürecine katkı sağlamak ve sınava hazırlık sürecindeki öğrencilerin desteklenmesi amacıyla "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden dijital olarak da ulaşılabiliyor.