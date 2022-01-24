Üçüncü: “İklim değişikliği insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayabilme sorunu”

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde, Samsun Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi ekibi, Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü başkanlığında Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda toplantı yaptı.

“İklim değişikliği insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayabilme sorunu”

Toplantıda konuşan ve iklim değişikliğinin önemine değinen Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, “İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan öte doğrudan insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayabilme sorunudur. Gelecek nesillerin yaşam standartlarının sağlanabilmesi için iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almak artık kaçınılmazdır” diye konuştu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “İklim değişikliğinin, orta ve uzun vadeli gelecek dönemde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine hazırlık yapmak, kuraklık esnasında ve kuraklık sonrasında alınacak tedbirleri belirlemek, kuraklığın etkilerinin İlimiz ölçeğinde asgari düzeyde kalmasını sağlamak amacımızdır” şeklinde konuştu.

Toplantıda alınan kararlar

Toplantıda alınan kararlar ise şöyle:

“İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planı adımlarının uygulanmasına, bitkisel üretimde ‘salma sulama' yöntemlerinden kaçınılması yönünde kamuoyunun bilgilendirilmesine, kurağa ve yüksek sıcağa dayanıklı yeni tescil edilen çeşitlerin çiftçi şartlarında üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla; araştırma enstitüsü, yayımcı ve çiftçi bağı ve işbirliğinin güçlendirilmesine, meyvecilikte, kurağa dayanıklı az su tüketen anaç kullanımının yaygınlaştırılmasına, münavebeli ekim ve ürün rotasyonu uygulamalarının yaygınlaştırılmasına, toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran toprak işleme ve arazi kullanım tekniklerinin yaygınlaştırılması ile çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık verilmesine, tarım sigortası bilincinin artırılmasına, yağmur suyu hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılmasına, su tasarrufu sağlayacak modern sulama ve işleme yöntemlerinin desteklenmesine, yerüstü su depolama tesislerinin tamamlanması, yer altı su depolarının maksimum beslenme ile en yüksek seviyelerde tutulması için gerekli çalışmaların tamamlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”