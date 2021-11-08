Uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’un Yakakent ilçesinde uçurumdan yuvarlanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Yakakent ilçesinde uçurumdan yuvarlanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Kuzuören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakakent ilçesi istikametine seyir halinde bulunan 55 TA 283 plakalı traktör sürücüsü Muhammet Balcı, Keçiören mevkisinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrilen traktör takla atarak uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.