Uçurumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Samsun'da uçurum kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Görev ve sorumluluk sahasında başarılı çalışmalara imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangın ve afetlerde vatandaşın yardımına koşmasının yanı sıra insanın can dostları için de şefkat elini uzatıyor.

Yaşanan son olayda vatandaşlar tarafından bir köpeğin yüksek bir arazide mahsur kaldığı ihbar edildi. Olay yerine intikal etmekte gecikmeyen ekipler köpeğin uçurum kenarında ölümüne bir bekleyiş içinde olduğunu gördü. Bulunduğu yere nasıl ve ne zaman geldiği bilinmeyen köpek geri çıkamayarak mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle kurtarıldı.

Aç olduğu görülen köpek aşağıya indirilmesinin akabinde verilen mama ile beslendi ve bakımı gerçekleştirildi.