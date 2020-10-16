İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçurumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Samsun’da uçurum kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Samsun'da uçurum kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.


Görev ve sorumluluk sahasında başarılı çalışmalara imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangın ve afetlerde vatandaşın yardımına koşmasının yanı sıra insanın can dostları için de şefkat elini uzatıyor.


Yaşanan son olayda vatandaşlar tarafından bir köpeğin yüksek bir arazide mahsur kaldığı ihbar edildi. Olay yerine intikal etmekte gecikmeyen ekipler köpeğin uçurum kenarında ölümüne bir bekleyiş içinde olduğunu gördü. Bulunduğu yere nasıl ve ne zaman geldiği bilinmeyen köpek geri çıkamayarak mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle kurtarıldı.


Aç olduğu görülen köpek aşağıya indirilmesinin akabinde verilen mama ile beslendi ve bakımı gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.