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Uçurumdan yuvarlanan inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Samsun’da uçurumdan yuvarlanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samsun'da uçurumdan yuvarlanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Samsun'un Asarcık ilçesi Emirmusa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülbey B'ye ait inek uçurumdan yuvarlandı. İnek sahibi de aynı yerden yuvarlanarak yaralandı. Gülbey B. yardım istedi. Vatandaş Gülbey B.'nin yardımına koştu. Olay, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na haber verildi. Samsun'dan giden İtfaiye Arama Kurtarma Timi uçurumdan yuvarlanan ineği bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarmayı başardı. Gülbey B. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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