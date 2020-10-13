İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Üflemeli Gecesi” konseri

Beş farklı renkten üflemeli saz sanatseverler için bir araya geldi.


Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin pandemi dönemi etkinlikleri devam ediyor. Aydın Gün Salonu'nda dün akşam gerçekleşen “Üflemeli Gecesi” konseri seyircilerden büyük beğeni topladı. Flüt, obua, klarnet, fagot, korno sanatçıları üflemeli çalgılar için bestelenen eserlere ses verdi. Havaların soğumasıyla kapalı salonda gerçekleşen etkinliklerde, sosyal mesafe kurallarına göre yeniden ayarlanan oturma düzeniyle seyirciler 1 buçuk metre arayla yerlerini aldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.