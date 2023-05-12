Ugandalı akademisyenler üniversite hastanesine hayran kaldılar

Uganda'nın genç üniversitelerinden Muteesa I Royal University'den gelen konuklar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kullanılan çoğu uygulamayı ve teknolojiyi sadece Avrupa'nın bazı kurumlarında gördüklerini ifade ettiler.

Uganda'nın genç üniversitelerinden gelen sürpriz konuklar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin hayranlık verici olduğunu söylediler. Ülkenin genç üniversitelerinden Muteesa I Royal University Rektörü Prof. Dr. Vincent Kakembo ve Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Juliet Kakembo kurumlar ve ülkeler arası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdikleri OMÜ ziyareti kapsamında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni inceleme fırsatı buldular.

Prof. Dr. Davut Güven ve Hastane Müdürü Osman Gül eşliğinde OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ni gezen ikili Tüp Bebek Merkezi, Doğumhane, Yoğun Bakım Üniteleri, Ameliyathaneler, Radyoloji Birimi, Özel Servis ve Poliklinikleri incelediler. Dr. Güven, Müdür Gül ve ilgili birim personellerinin aktardığı bilgileri dikkatle dinleyen ikili, OMÜ Hastanesinin hayranlık verici olduğunu ve kullanılan çoğu uygulamayı ve teknolojiyi sadece Avrupa'nın bazı kurumlarında gördüklerini ifade ettiler.