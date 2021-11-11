Uğur Mumcu Parkı yenileniyor

İlkadım Belediyesi, Uğur Mumcu Parkı'ndaki yenileme çalışmalarına başladı.

İlkadım Belediyesi, çocukların aileleriyle birlikte sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için kent genelinde yürüttüğü park yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Son 2,5 yıl içerisinde 10 parkın yapımını tamamlayan, 130 yeşil alanı bütünüyle yenileyen İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şimdi de Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda komple bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Uğur Mumcu Parkı'nın yeşil ve doğası korunarak başta aşağı aydınlatmaları ve oturma grupları tümüyle yenilenecek. Çocuklara daha güvenli bir oyun alanı oluşturmak için de zemine kauçuk kaplı yeni bir oyun grubu yerleştirilecek. Parka ayrıca mahalle sakinlerinin açık havada egzersiz yapabilmelerine imkan sağlayacak çeşitli spor aletleri monte edilecek. Yenileme çalışmaları kapsamında ekipler Kadifekale ve Kıran Mahallelerine mevcut parkların yanı sıra yeni 2 park daha kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

“Çalışmalara hız verdik”

İlçenin daha yeşil bir görünüme sahip olması için çalışmaya devam ettiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İhtiyaç duyulan mahallelerimizde park yapımı ve ihtiyaç duyulan parklarda ise sil baştan yenileme çalışmalarımıza ra vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyi koşullarda mutlu ve huzurlu bir şekilde bu parklardaki oyun alanları ve yeşil alanlardan yararlanabilmesi için çalışıyoruz. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte parklarımızdaki yenileme ve bakım çalışmalarına hız verdik” dedi.