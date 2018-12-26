Uğurlu: "İş dünyası, mevcut kar oranlarıyla bu ücreti kaldırması biraz zor"

Orta Karadeniz Sanayici ve İş adamları Federasyonu (ORKASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu, asgari ücretin iş dünyasına yansımasını değerlendirerek, "İş dünyası, mevcut kar oranlarıyla bu ücreti kaldırması biraz zor" dedi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı belli olurken 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Yüzde 26,05'lik artış asgari ücrette 417 TL'lik artış yapılmış oldu. Asgari ücreti işveren ve iş dünyası açısından değerlendiren ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu, istihdam sıkıntısı yaşanmaması için kalıcı ekonomik önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Daha önce alınan ekonomik tedbirlerin geliştirilerek devam etmesi gerektiğinin altını çizen Uğurlu, şunları söyledi:

“2018 yılında iş dünyasında görülmemiş bir türbülans yaşadık. Bu türbülans biraz sakinleşmeye çalışıyor ama hükümet tedbirlerinin devam ettirilmesi gerekiyor. Alınan tedbirler devam ettirilmezse 2019 yılını daha ağır geçirebiliriz. Asgari ücretin 2 bin 20 liraya çıkması enflasyona bağlı olarak oldu. İş dünyası, mevcut kar oranlarıyla bu ücreti kaldırması biraz zor. Önümüzdeki günlerde inşallah işler normale döner de istihdam sıkıntısı yaşanmaz. Çünkü iş yerleri ve ticarethaneler şu anda rahat dönemiyorlar. Banklarda hala kredi sıkıntısı devam ediyor. Yerel seçimler bittikten sonra Mart 2019'dan itibaren piyasalar normale gelmeye başlar diye düşünüyorum. Devlet tarafından alınan tedbirlerin 2-3 aylık değil kalıcı yapılması gerekiyor. Ekonominin daha iyiye gitmesi için kökten ekonomik reformlar yapılması gerekiyor. Asgari ücretin artmasının ardından işçi çıkartma olaylarının yaşanmaması için bankaların daha normal hale gelmesi gerekiyor. Bankalar hala kredilerde sıkışık. Büyüme rakamları normale geldiğinde istihdamda sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. 2018 yılı iş dünyası açısından iyi geçmedi. İnşallah alınan yeni önlemlerle birlikte 2019 yılı daha bereketli ve iyi geçer. Yine de herkesin tedbirli davranıp, kendisini hazırlaması gerekiyor.”