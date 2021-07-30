UKIFED ile iş birliği protokolü imzalandı

OMÜ ile UKIFED tarafından köpeklerin zoolojik özellikleri, üreme, safkan ırkların elde edilmesi, coğrafi dağılım, davranış ve eğitim vb. kinoloji çalışmalarında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyen protokol metni 2 yıl geçerli olacak. Rektörlükte düzenlenen törenle protokol metnine OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve UKIFED adına kurs eğitmeni Bora Aydın imza attı. Törende kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, protokolün hayırlı olmasını dileyerek üniversitenin köpeklerle ilgili çalışmalarına tüm imkânlarıyla destek olacağını söyledi. Ayrıca Rektör Ünal, bu iş birliği anlaşmasıyla iki kurum arasındaki iş birliklerinin artmasını temenni etti.