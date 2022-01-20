Ukraynalı denizcinin gemide ölümüyle ilgili 13 kişinin sorgusu sürüyor

Samsun'da bir gemide Ukraynalı denizcinin asılı bulunması olayıyla ilgili cinayet bulgusuna rastlanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişinin sorguları devam ediyor.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsunport Limanı'na demirleyen Ukrayna bandıralı Maranta adlı yük gemisinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'nın Reni Limanı'ndan Samsunport Limanı'na buğday getiren yabancı bandıralı gemi 11 Ocak'ta limana demir attı. Gemide görevli Ukrayna uyruklu 34 yaşındaki Sergiy Solovyo'nun kamaranın penceresine asılı halde bulunduğu iddia edildi. Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Gemiye giden 112 acil servis ekipleri yaptıkları müdahaleye rağmen Ukraynalı gemiciyi kurtaramadı. Ukraynalı denizcinin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset üzerinde cinayet izleri bulgusuna rastlanırken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili gemide görevli 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 13 kişinin 3 gündür sorguları devam ediyor.