Ulusal Akıl ve Zekâ Oyunları Samsun'da başladı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen “Ulusal Akıl ve Zekâ Oyunları Mangala ve Koridor Oyunları Turnuvaları” düzenlenen açılış töreninden sonra başladı.

Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda düzenlenen açılış programına Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

“Öğrenci ve öğretmenlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, “Milli Mücadele'nin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, akıl ve zekâ oyunlarının ülke genelinde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, bu oyunlara gönül veren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize destek olmak amacıyla Samsun'da Ulusal Akıl Zekâ Oyunları, Mangala ve Koridor Turnuvalarını düzenlemeye karar verdik. Turnuva için çok uzak şehirlerden ve yakın şehirlerden Samsun'a geldiniz. Sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Turnuvaların güzel bir şekilde geçmesini ümit ediyor, hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Turnuvalara 32 ilden 66 öğrenci ve danışman öğretmenleri katılıyor. Turnuva için Samsun' da öğretmen ve öğrenciler ayrıca Kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun'un simgelerinden olan Tütün İskelesi, Bandırma Vapuru, Amazon Köyü ve Panorama Dijital Gösteri Merkezi'ni ziyaret ederek Samsun'u yakından tanıma fırsatını bulacaklar.