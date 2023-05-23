Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü başladı

'sü düzenlenen Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü, Atatürk'ün Kurutuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'daki Tütün İskelesi'nden başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, Samsun'daki programlar 1 haftadır devam ediyor. 'sü düzenlenen yürüyüş etkinliği Tütün İskelesi'nde düzenlenen program ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin konuşmasıyla devam etti.

Yürüyüşe katılan dağcılara ve vatandaşlara teşekkür eden Feyzullah Dereci, “Geleneksel hale gelen yürüyüşümüzün bu yıl 13.'sünü düzenliyoruz. Bu yürüyüşte bizleri yalnız bırakmayan dağcılarımıza ve sporcularımıza şükranlarımı sunuyorum. Samsun-Kavak-Havza hattındaki yürüyüşünüzde sizlere başarılar diliyorum” dedi.

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'da karaya ayak bastığı Tütün İskelesi'nde başlayan ve 2 gün sürecek yürüyüş, Havza'da Atatürk'ün konukladığı evde son bulacak.