"Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi" OMÜ'de başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Sağlık Topluluğu tarafından düzenlenen "Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi" başladı.

33 üniversiteden 350 tıp öğrencisinin katıldığı kongre, 12-14 Nisan 2019 tarihinde devam edecek. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, yaptı. Kongrenin bilimsel anlamda öğrencilerin gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Rektör Bilgiç, "İnşallah sizin çalışmalarınızla ülkemiz bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşınacaktır. İmkan bakımından üniversitelerimizin bir eksiğimiz yok. Yurt dışını görenler, orada çalışanlar bunu söylüyor. En önemli eksiğimiz iyi organize olamamak. İyi bir sistem kuramamak. Çalışmanın gerektirdiği tempoda gerçekleştirilmesini sağlayamamak. Her türlü imkana sahibiz. Daha çok çalışmalıyız" dedi.

Kongre, OMÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir'in sunumuyla başladı. Kongreye; OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Ankara'dan Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Sühan Ayhan, eşi sanatçı Pınar Ayhan, Türkiye'nin sayılı plastik cerrahları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.