Ulusal Sürdürülebilir Şehircilik Toplantısı Samsun'da yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yürüttükleri Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortaklık Projesi kapsamında düzenlenen Ulusal Sürdürülebilir Şehircilik Toplantısı'nın, 9 Eylül Pazartesi günü Samsun'da başlayacağını açıkladı.

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında 'Sürdürülebilir Bir Gelecek için Ortaklık' projesini yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi, yarın ve salı günü çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Son derece önem verdiğimiz bu toplantılarda 'Akıllı Şehir, Kentsel Dönüşüm, Çevre ve İklim Değişikliği' konuları masaya yatırılacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında 15 Ocak tarihinden itibaren yürüttüğü 'Sürdürülebilir Bir Gelecek için Ortaklık' projesi, çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Ulusal Sürdürülebilir Şehircilik Toplantısı, 9-10 Eylül 2019 tarihlerinde Samsun'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen proje, ilk etapta Samsun ve Türkiye ile proje ortakları arasında yer alan Portekiz yerel yönetimleri arasında sürdürülebilir iletişim ağı ve işbirliğini kurmaktır. İlimizde faaliyet gösteren Bafra Sürmeli Mahallesi Derneği'nin de yer aldığı proje faaliyetleri arasında 17 ilçe belediyesine yönelik AB müktesebatı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda bilgilendirme toplantıları, Porto'dan Samsun'a ve Samsun'dan Porto'ya çalışma ziyaretleri, Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planının hazırlanması, Bilgilendirme Toplantıları, Ulusal ve Uluslararası Sürdürülebilir Şehircilik Toplantıları yer alıyor. Ulusal Sürdürülebilir Şehircilik Toplantısı'nın amacı sürdürülebilir şehircilik ana başlığı altında, akıllı şehir, kentsel dönüşüm, çevre ve iklim değişikliği konularında ülkemizdeki yerel yönetimlerin bilgi ve deneyim sahibi olarak iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamak, ileriye dönük yeni yerel ortaklıkların kurulmasına zemin hazırlamaktır" diye konuştu.

Uluslararası nitelikle olan projenin '3'lü Ortaklık' yapısına sahip olduğunu da söyleyen Başkan Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Proje ortakları arasında Portekiz'den Büyük Porto Belediyelerarası Atık Yönetim Birliği Kurumu (LIPOR), 8 belediyeden oluşan bir kurum. 1982'den itibaren faaliyet gösteren LIPOR, atık yönetimi, su ve sağlık önlemleri, atıktan elektrik üretimi, kompostlama ve çevre eğitimleri konularında faaliyet gösteriyor. Bafra Sürmeli Mahallesi Derneği ise, ekolojik sürdürülebilirlik ve organik tarımsal üretim konularında örnek çalışmalar yapan derneklerden biridir. Samsun'da faaliyet gösteren dernek ulusal ve yerel çapta çeşitli projeler yürütmekte, kırsal alanda yaşayan çiftçilerin ve kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesi için çalışmalar yapmaktadır. Projenin hedef grupları arasında öncelikli olarak proje ortağı olan 3 kurumun personeli bulunuyor. Bu kurumlara bağlı diğer kurumlar ise projenin yararlanıcıları arasında. Samsun'da bulunan 17 ilçe belediyesi, LIPOR'a bağlı 8 belediye ve ilgili STK'lar hedef gruplardır. Şehrimizde düzenlenecek Ulusal Sürdürülebilir Şehircilik Toplantısı'nda kentleşme konusunda farklı ülkelerden uygulamalar paylaşılacak. 2 gün sürecek olan toplantılara Türkiye'de bulunan ilgili paydaşlar ve Portekiz ortak LIPOR'un yanı sıra uluslararası çapta sürdürülebilir kentleşme konusunda iyi örnek olabilecek belediyeler katılım sağlayacak."