Ulusal Tiyatro Festivali Samsun'da seyirciyle buluşuyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (OMÜTİT) tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen “Ulusal Tiyatro Festivali” bu yıl da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜ Sahnesi'nde ücretsiz olarak seyircisiyle buluşuyor.

Mezunlar Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Sadiye Doğan, bu yıl 27.'si düzenlenen “OMÜTİT Ulusal Tiyatro Festivali” hibrit eğitimin sürdüğü ve öğrencilerin uzaktan eğitime geçmesi, birçok tiyatro topluluğunun faaliyetlerine ara vermesi de dikkate alındığında büyük değer taşıdığını ifade etti. Hem ev sahibi üniversitenin hem de davetli olarak festivale katılan üniversite öğrencilerinin katılım göstermesinin bu çok eski ve köklü festivalin tüm yurtta prestiji açısından önemli olduğunu dile getiren Doğan, festivalin diğer önemli yanının da ahde vefa açısından OMÜTİT'İN kurucu üyelerinden 2021 yılında vefat eden Hüseyin Ayçiçek adına düzenlenmesi olduğunu dile getirdi.

31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivale: Doğuş Üniversitesi, Trabzon Tiyatro Trafik, Başkent Üniversitesi, Neros Akademi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve OMÜTİT Mezunları oyunlarıyla katılım gerçekleştirecek.

Öğrencilikleri sürerken Tiyatro Topluluğunda görev almış, üniversiteden mezun olduktan sonra bir araya gelerek Fanus adlı oyunla “ilk kez” yıllar sonra (2018) sahneye çıkmış OMÜTİT Mezunlar Ekibi de bu yıl festivalde yerlerini aldı. Fanus oyunundan sonra çalışmalara devam eden ekip, Zeus, Bir Zaman Tiyatro, Ay Işığında Şamata oyunlarını hem festival kapsamında hem de turnelerde sergiledi. İstanbul, Ankara ve Samsun'da grup oluşturan “OMÜTİT Mezunları” Bu yıl, Samsun ekibinin hazırladığı “Bir Daha Çal Sam” adlı iki perdelik komedi türündeki oyunla seyircisiyle buluştu.