Samsun'un Bafra ilçesinde "Uluslararası 2. Tütün Çalıştayı" yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Turizm Fakültesi Şevket Aşçı Solununda gerçekleştirilen çalıştayda sektörün sorunları ve yapılması gereken çalışmalar konuşuldu. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, amaçlarının Türk tütünün rekoltesinin yükselmesi için geriye dönük yıllara yaklaşmak olduğunu söyledi.

Türkiye Tütün Üreticileri Birliği Başkanı Şehmuz Solgun, “Ülkemizde halen 26 ilimizde, 113 ilçemizde 2 bin 300 köy ve mahallemizde yaklaşık 70 bin tütün üreticisi ailesi bulunmaktadır. Ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden milli ve yerli malı Türk oryantal tütünü halen dünya lideridir. Bu dünya lideri oryantal tütünümüze sahip çıkmamız lazım. Türk tütünü tek başına da işlenmeye özelliğine de sahiptir. Türkiye'de yetişmeyecek tütün çeşidimiz yok. Toplamda 48 ülkeye 53 bin ton tütün ihraç etmiş bir ülkeyiz" dedi.

"Türkiye'yi tanımak için bir hayat çok kısa kalır"

Dünya Tütün Ürecileri Birliği Başkanı Portekizli Antonio Abrunhosa, “Türkiye'ye gelmek benim için medeniyetlerin beşiğine gelmek demek. Dünya tarihinde çok büyük bir etkiye sahip. Birçok devlet, birçok imparatorluk Türkiye devleti topraklarında kuruldu. Bunların içinde çok uzun süre ayakta kalan Osmanlı İmparatorluğu'dur. Türkiye'yi tanımak için bir hayat çok kısa kalır. Karadeniz Bölgesi, Bafra tütün için çok önemli bölgelerdir. Tütünün gelişimi Samsun tarihi açısından 21. yüzyılda çok önem arz etmektedir. Şu an ark tütünü olarak konuştuğumuz tütün çeşidi yıllardır Türk tütünü olarak bahsediliyor. Basın son dönemlerde tütünün itibarı hakkında çok önemli şeyler bahsetmiyor. Tütün denildiğinde çoğunlukla aklımıza sigara geliyor. Ancak sigara dışında yaprak tütünde var. Yaprak tütünün güzel bir etkisi olması gerekiyor. Çünkü yaprak tütününden geçimini sağlayan birçok aile var. Dünyada uluslararası makamların verdiği rakamlara göre 40 milyonun üzerinde insan tütün yaprağından geçimini sağlıyor. Uluslararası tütün yetiştiricileri birliği olarak biz 30 milyondan fazla aileyi temsil ediyoruz. Türkiye'de yarım milyondan fazla aile tütünden geçimini sağlıyor. Ancak bu durum özelleştirme sonunda değişti. Daha önce üreticilerimizin tekelin tütün ürünlerinin alımından memnundu ancak bu geçmişte kaldı. Bugünlerde tütün yetiştirmek kolay bir durum değil. Çünkü bugün tütün üretimine karşı olumsuz bir tavır var. Bugün tütün üzerinde yasal mevzuatlar daha da sertleşiyor. Özellikle gelmiş ülkelerde sigara içmek çok zor. Bazı sigara üreticilerinin sigara piyasasının geleceğinin karamsar olduğunu anlamış durumdalar. Çin dışındaki en büyük sigara üreticisi olan Philip Moris 2050 yılından sonra sigara satmayacağını beyan etti. İşte bu saydığım durumlar tütün ailelerinin ve çocuklarının karşılaştığı zorluklar. Bugünkü toplantımızın amacı da bu zorluklar ve gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak. Çünkü tütün üreticilerimizin gelecekte nelerle karşılaşacaklarını bilmeleri gerekiyor. Ancak şark tütünün de olan olasılıklar bowling tütünü için geçerli değil. Bu toplantıdaki amacımı Türkiye'deki tütün üremi hakkında fikir alışverişinde bulunmak" şeklinde konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, “Türkiye'nin özellikle de Karadeniz Bölgesi'nin geleneksel ve en önemli tütün üreticisi Samsun'daki ekim alanlarına baktığımızda, tütün ile adeta özdeşmiş olan Bafra 2 bin 843 hektarlık ekim alanı ile merkez konumundadır. Tütünün keyif maddesi olarak kullanımı dışında böceklerde, haşerelere karşı kullanılan ilaçların imal edilmesi,tıbbi ilaç, parfümeri ve vitamin gibi ürünlerin elde edilmesi amacıyla kullanımı arttırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “İnsan sağlığı bizim için önemli. Sayın başkan tütünün yasaklandığı, sigaranın yasaklandığına vurgu yaptığında insan sağlığı bizim için önemli. Çünkü tütünden kazandığımız paranın çok çok fazlasını insan sağlığı için harcadığımız gibi, insan sağlığını, insan içinde ölçülmeyeceğini biliyoruz. Kullanım alanlarını farklı alanlarda genişletmek, üretim kalitesini arttırmak, ürün rekoltesini arttırmak gibi bu çalıştayın sonuçlanacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

Vali Osman Kaymak ise şöyle konuştu:

"Bu çalıştayda şüphesiz tütün üretim ve pazarlama sorunları konuşulacak. O anlamda Türkiye'nin söyle bir sorunu var: Tütün ithalatının azaltılması, ihracatın arttırılması konuları da gündeme gelecektir. Ümit ediyorum ki bu çalıştay tütün üreticilerinin ve pazarlama sorunlarının biteceği konularının ciddi şekilde konuşulduğu ve raporlandığı bir çalıştay olacaktır. Bunu Samsun ve Bafra için çok önemsiyorum. Konuşmacıların bahsettiği tütüne sarmal olarak katıldığı Türk tütünü, şarka tütünü yüzde 9'dan yüzde 10'dan çıkarılması haberi de bütün tütün üreticileri gibi Samsun içinde haber olmuştur. Ümit ederim tarım bakanlığımız bu kararı uygular ve gerçekten yıllardır Türkiye'de, özellikle Samsun'da büyük bir geçim kaynağı olan tütün tekrar eskiden olduğu gibi insanlarımıza iş ve aş olmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından plaket töreni düzenlendi. Plaket töreninin ardından verilen 15 dakikalık ara sonrası sektörün sorunları ve yapılması gereken çalışmalar tartışıldı.