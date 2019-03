Uluslararası At Hekimliği ve Uygulamalı Eğitim Kongresi” OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

21-24 Mart tarihleri arasında düzenlenen kongrede İtalya, Hırvatistan ve Macaristan'dan davetli akademisyenler tarafından at hastalıkları ile ilgili kongre içeriğinde üç eğitim çalıştayı yer aldı.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Handan Hilal Yavuz kongrenin açılış konuşmasında, “Bildiğiniz gibi atın evcilleştirilerek binek hayvanı olarak kullanılması, insanların uzun mesafe hareket kabiliyetini arttırarak bütün hayatını değiştirmiştir. Bazı kaynaklara göre, at ilk olarak Türkler tarafından evcilleştirilerek savaş ve seyahat amaçlı kullanılmıştır. Bu nedenle Türkler için at sadece bir spor hayvanı değil geçmişten bugüne kültürel bir olgu ve özellikle yerleşik düzene geçene kadar hayatın çok önemli bir parçasıdır” dedi.

At hekimliğinin veteriner hekimliğinin altında ayrı bir yeri olduğunu ve özelleşilmesi gereken önemli bir alan olduğunu vurgulayan Yavuz sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bütün dünyada ekonomik potansiyele sahip bu alanda özellikli olarak yetişmiş veteriner hekimler olması gerekmektedir. Bu alternatif veteriner fakültesi öğrencileri için de farklı ve tatmin edici bir iş imkânı olarak sunulmalıdır. Ülkemizde at hekimliği konusunda çalışan çok sayıda donanımlı veteriner hekimimiz olmasına rağmen, bu alan hala gelişme aşamasındadır. Bu kongrenin Fakültemizde düzenlenmesindeki amacımız, öğrencilerimizin güzel bir kongre ve eğitim ortamında yararlanmalarını sağlamaktır.”

Kongrenin ilkinin Samsun'da gerçekleşmiş olması çok anlamlı

Kongrenin düzenlenmesinde bir yıllık yoğun çalışma ve emeğin sonucu olduğunu ifade eden Yavuz, “Bugüne gelmemizde kongrenin tüm aşamalarında katkı ve desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Üniversitemiz yöneticilerine, Veteriner Fakültesi Dekanımıza ve yönetimine, Türkiye Jokey Kulübü yetkililerine, Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu üyelerine, hiçbir talepleri olmadan bilgilerini paylaşmaktan tereddüt etmeden davetim üzerine Samsun'a gelen dostlarım ve meslektaşlarım Enrica Zucca, Giovanni Stancari, Nikita Babic, Akos Hevesi, Prof. Dr. Marco Pepe'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak belirtmek isterim ki, Uluslararası At Hekimliği ve Uygulamalı Eğitim Kongresi'nin ilkinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma yolunda kurtuluş savaşımızı başlatmak için Samsun'a ayak basışının yüzüncü yılında Samsun'da düzenlenmiş olması bu organizasyonu benim için daha da anlamlı kılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Atların yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlığının korunması öncelikli konularımızın başında geliyor”

Yoğun programı nedeniyle kongreye katılamayan Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın selamını ileterek konuşmasına başlayan Türkiye Jokey Kulübü At Sağlığı ve Veterinerlik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mustafa Cem Timur sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Abraham Lincoln ‘5 dakika içerisinde size yeni bilgiler yaratabilirim fakat iyi bir atın yerine yenisini koymak zordur' der. Biz de bugün dünyanın en özel canlıları olan atların sağlığını konuşmak üzere bir aradayız. Ülkemizde atçılığın yaygınlaşması için sayısız projeye imza atarken atların yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlığının korunması öncelikli konularımızın başında geliyor. Bu amaçla Türkiye Jokey Kulübü olarak ulusal ve uluslararası camianın saygın akademisyenleriyle bir dizi ortak çalışmalar gerçekleştiriyor. At sağlığı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üç gün boyunca devam edecek hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerin de yer aldığı bu kongrenin gerek at sağlığı üzerinde gerekse buna bağlı olarak atçılık sektörünün gelişmesi noktasında önemli bir girişim olduğuna inanıyoruz. Katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyor verimli bir kongre olmasını diliyorum.”

“At hekimliği veteriner hekimlik içerisinde önemli bir yere sahip”

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak ise, “Samsunumuz için önemli bir tarih olan ve Üniversitemize ismini veren 19 Mayıs'ın yüzüncü yılında böyle bir organizasyonla karşınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. At hekimliği veteriner hekimlik içerisinde önemli bir yere sahip. Yüz yıllar boyunca orduda ve tarımda önemli bir yer tutan at, veteriner hekimlik için de önemli. Bu nedenle Doç. Dr. Handan Hilal Yavuz'un gayretleriyle organize edilen bu kongrenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kongrenin düzenlenmesinde görev alan tüm öğrencilerime, kongremize bilimsel ve sosyal içerikleriyle katkı veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

“At yetiştiriciliğine vefa borcumuz var”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Çok değerli meslektaşlarım, öğrencilerimiz ve misafirlerimiz öncelikle Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç'in selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. At yetiştiriciliği ile ilgili konu gündeme gelince ben de uyanan his, vefasızlık oluyor, aklıma vefa borcu geliyor. At, özellikle Türk tarihinde ve dünyadaki diğer Türki cumhuriyetler içinde çok kıymetli olmuştur. Ama her nedense biz bir şekilde bu alanı hep ihmal etmişiz. Bundan yıllar önce hatırlıyorum devlet arşivlerini araştırdığım zaman 1800'lü yılların sonunda padişah fermanlarının bir tanesinde; Fransa'daki at popülasyonunun genetik ıslah edilmesi ihtiyacı vurgulanıyor. Padişahın fermanı ile Fransa'daki atların genetik ıslahı için damızlık materyal gönderilmesine ve burada at yetiştiriciliğine ilişkin bilgilerin aktarılması için teknik eleman gönderilmesine karar veriliyor. Bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce Türkiye'de hayvancılıkla ilgili uluslararası kongre düzenlenmişti orada at yetiştiriciliğiyle ilgili bir bölüm vardı. Fransa'dan da o komisyonun başkanı olan meslektaşımız atçılıkla ilgileniyormuş. O kongreye Türkiye'den de maalesef çok ilgi olmadı. Bana atçılığın, bizim atalarımıza dayandığını hatırlattı bu ilgisizliğe anlam veremediğini söyledi. İşte ben orada vefasızlık duygusu hissettim. Bu tür etkinlikleri duyunca bazı veteriner fakültesinde at yetiştiriciliğiyle ilgili bazı çalışmalar yapan hocalarımız oldu. Bu çalışmalar sevindirici. At hekimliği özellikle artık sportif amaçlı olmaya başladı. Dünyada sahip olduğu değere bizim ülkemizde maalesef sahip değil. Bu alanda ihtiyaç olduğu da ortada, onun için bu alanda çalışan veteriner hekimlerimize ve öğrencilerimize özellikle uygulamalı burada paylaşılacak olan hem pratik hem de teorik bilgilerin öğrencilerimize katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Uluslararası At Hekimliği ve Uygulamalı Eğitim Kongresi için İtalya, Hırvatistan ve Macaristan'dan gelen konuklara Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin bölgedeki önemini, vizyonunu ve çalışmalarını anlatan Rektör Yardımcısı Kuran kongrenin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek sözlerini sonlandırdı.

OMÜ'de Uluslararası eğitmenler tarafından öğrencilere teorik ve pratik eğitimler

Açılış konuşmalarının ardından bir ilaç firması tarafından karşılanan simultane (eş zamanlı tercüme) cihazı eşliğinde, gelen konuklara ve öğrencilere teorik bilgiler aktarıldı.

Kongrede “Kısraklarda kronik endometritis tedavisine başka bir açı ve tedavi sonrası gidişatı, at ayaklarında fonksiyonel anatomi ve biyomekanik, spor atlarında düşük performans üzerine değerlendirme, atlarda gerçekleşen ortopedik enfeksiyonlar, spor atlarında kardiyak aritmi hakkındaki son durumlar ve at hekimliğine dair birçok konu ele alındı. Öğrenciler teorik bilgi almanın yanı sıra uygulamalı eğitim görme imkânı yakaladı.

3 çalıştay, 9 oturum halinde düzenlenecek olan 1. Uluslararası At Hekimliği ve Uygulamalı Eğitim Kongresi, son gün Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Atlı Spor Tesisleri, Samsun şehir turu ve Bandırma Vapuru gezisi ile sona erecek.