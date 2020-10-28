Uluslararası öğrenciler Rektör Ünal'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Dr. Yavuz Ünal, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yılını kutlamak amacıyla ziyaretine gelen uluslararası öğrenci temsilcilerini Senato Salonu'nda ağırladı.

Azerbaycan, Afganistan, Rusya, Ukrayna, Kırgızistan, Mısır, Filistin, Bangladeş, Yemen, Endonezya, Somali ve Cibuti'den gelerek OMÜ'de öğrenim gören öğrenciler adına konuşan temsilciler, Rektör Ünal'a kendilerini tanıtarak Ünal'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu'nun da iştirak ettiği ziyarette OMÜ Azerbaycan Temsilcisi Baba Osmanov, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'a ve üst yönetime, Karabağ operasyonunun başından itibaren Azerbaycan'a verdikleri destek için teşekkür etti. Karabağ sorununun en kısa zamanda çözülmesi temennisinde bulunan Osmanov, “Tüm Türk devletlerinin duaları eksik olmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyoruz” dedi.

Karabağ'daki Azerbaycan topraklarının işgalden kurtulacağına olan inancını dile getiren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da ziyaretleri için öğrencilere teşekkür etti.

“OMÜ'de en iyi eğitimi alarak ülkelerinize döneceksiniz”

Uluslararası öğrencilerin, OMÜ'de en iyi eğitimi alarak ülkelerine döneceklerini ifade eden Rektör Ünal, “Kendi ülkenize ve milletinize yardım etmek, onların hayatını kolaylaştırmak, ekonomilerini rahatlatmak ve değerlerini ayakta tutmak için ülkelerinize dönerek hizmet edeceksiniz. Bizim sizden tek beklentimiz budur. Bizler başarılı olmanız için elimizdeki imkânları sizlere sağlayacağız” diye konuştu.

Öğrencilere OMÜ'de doktoralarını tamamlayarak ülkelerine dönmeleri tavsiyesinde bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Böylece kendi ülkenizde üst düzey yönetici olarak görev alma imkânına sahip olabilirsiniz. Bunun yanında Türkçe ile birlikte birden fazla dili de en üst düzeyde öğrenmeniz, bilimsel olarak kendinizi geliştirmeniz oldukça mühim. Çünkü diplomanızın yanı sıra bilgiye, donanıma da sahip olmanız gerekiyor. Gelecekte sizin ve milletinizin dünyada bir yer edinebilmesi için bunlar şart” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal Uluslararası Birim Başkanı Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu'na, uluslararası öğrencilerin Türkçelerini geliştirmesi için program dâhilinde pratik yapabilecekleri bir platformun oluşturulması için de talimat verdi.

Uluslararası öğrenci temsilcilerinin talep ve sorunları hakkında da bilgi alan Rektör Ünal, ziyaretin sonunda öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.