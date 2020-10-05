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Uluslararası öğrencilerden Rektör Ünal'a teşekkür

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Dr. Yavuz Ünal, senato kararıyla öğrenim ücretlerinde yüzde 40 indirim yapılan uluslararası öğrencileri makamında ağırladı.


Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Said Kurşunluoğlu'nun eşlik ettiği uluslararası öğrenciler, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için alınacak öğrenim ücretlerinde indirim yapılması nedeniyle Rektör Ünal'a teşekkürlerini ilettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren Rektör Ünal, pandemi sürecinde uluslararası öğrencilere destek olacaklarını belirterek onların sorunlarını anlamaya ve çözüm üretmeye çalışacaklarını ifade etti. Görüşme hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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