Uluslararası öğrencilerin mezuniyet coşkusu

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde “OMÜ TÜRKÇE Uluslararası Öğrenci Şöleni ve Mezuniyet Programı” adıyla organize edilen etkinlikte, farklı ülkelere mensup yaklaşık 300 uluslararası öğrenci, Türk öğrencilerin eşliğinde icra ettikleri renkli ve eğlenceli gösterilerle mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, OMÜ TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, akademisyenler, Uluslararası İlişkiler Birimi yetkilileri ile çok sayıda yerli ve uluslararası öğrenci katıldı.

“Uluslararası öğrencilerimizle daima iletişim ve etkileşim hâlinde olacağız”

Programın başlangıcında OMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tütüncü, Türkçe hazırlığı başarıyla bitirerek lisans eğitimine başlayacak öğrencilerle farklı kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler, projeler ve rehberlik hizmetlerinde daima iletişim ve etkileşim hâlinde olacaklarını söyledi.

Programın açılış konuşmasını yapan OMÜ TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman da OMÜ TÜRKÇE'nin misyonundan bahsederek, “Merkezimiz, yaptığı uygulama ve faaliyetlerle Türk dilini, tarihini, kültürünü ve edebiyatını dünyaya tanıtma, dil öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirip uygulama, Türk ve akraba topluluklarıyla olan ortak kültür ve dil ögelerinin etrafında araştırmalar yapılmasını sağlama gibi hedeflere odaklanmıştır” dedi.

“OMÜ TÜRKÇE, Türk kültürünün daha yakından tanınmasına katkı sunuyor”

Prof. Dr. Şişman; OMÜ TÜRKÇE'nin iş birliği ağına dikkat çekip, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü, yanı sıra da özel kurumlarla yapılan protokoller çerçevesinde Türkçe öğrenmek üzere OMÜ'ye gelen öğrenciler için akademik faaliyetlerle birlikte yaz okulu programları ve çeşitli sosyokültürel etkinlikler düzenleyerek Türk kültürünün daha yakından tanınmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

“Türkçe Öğretim Seti'miz tamamlanma aşamasında”

Merkezin kendi Türkçe Öğretim Seti'ni hazırlamasında önemli bir eşiği geride bıraktığına işaret eden Prof. Dr. Şişman, bu seti 2023 yaz sezonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

OMÜ TÜRKÇE, 40 ülkeden 250 öğrenciye Türkçe öğretiyor

2013 yılından bugüne kadar OMÜ TÜRKÇE'de 2 bin 500 öğrencinin Türkçe öğrendiğini belirten Müdür Bekir Şişman, devamında “2021-2022 eğitim-öğretim yılında ise 62'si YTB burslu olmak üzere 380 kişinin kayıt yaptırdığı Merkezimizde, 40 ülkeden hâlen 250 civarında öğrenci Türkçe öğreniyor. Kurslarımız yaz sezonunda da devam edecek. Gelecek yılki hedefimiz ise en az 500 öğrenciye Türkçe öğretmek” bilgisini paylaştı.

Programda görev alan bütün öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Bekir Şişman, OMÜ Üst Yönetimi başta olmak üzere etkinliğin düzenlenmesinde destek veren herkese şükranlarını iletti.

Uluslararası öğrencilerin Türkçe şiir ve şarkılar, skeçler, tekerlemeler, tiyatro ve zeybek oyunuyla imtihanı

Konuşmalar sonrasında şölen ekibindeki öğrencilerin Türkçe şiirler okumasıyla başlayan program, tiyatro gösterisi ve canlı performans olarak Karagöz ve Hacivat oyunu ile devam etti. Programda yine öğrencilerin Türkçe icra ettiği şarkılar ve yanıltmaca türünde söyledikleri tekerlemeler keyifli anlar yaşatırken Türkçe kullanımına yönelik skeç de kahkahalarla izlendi. Ege yöresi halk oyunlarından (zeybek oyunu) örneklerin de sunulduğu program coşkuyla son erdi. Şölende Türkçe hazırlıktan geçen uluslararası öğrencilere belgeleri teslim edilirken OMÜ TÜRKÇE'de düzenlenen voleybol ve badminton turnuvası birincilerine ise madalyaları takdim edildi.