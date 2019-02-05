"Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması Sergisi” Samsun'da açıldı

Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'na katılan 45 ülkeden 950 karikatür arasından seçilen 55 eserin yer aldığı sergi, Samsun'da açıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV), Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) ve Türk Yoğun Bakım Derneği'nin imzaladığı 4'lü protokolün etkinliği olan “1.Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması Sergisi”, Samsun Piazza Alışveriş Merkezinde ilk günden yoğun ilgi gördü.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ve ödülleri ekim ayındaki ITN (International Transplant Network Congress) Kongresi'nde dağıtılan 1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'nın birbirinden değerli eserlerinin yer aldığı sergi 11 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.

Serginin açılışında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Samsun, organ bağışı konusunda Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz ayda da 1. sırada yer aldı. Uluslararası karikatürlerin yer aldığı bu sergiye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sergi sanat ve farkındalık açısından çok ağırlıklı. Organ bağışına duyarlı vatandaşlarımız, burada hem sanat faaliyetlerini görecekler hem de gelmişken standımıza organlarını bağışlayabilecekler. Öldükten sonra bedenimiz çürüyor. Çürüyeceğine bir cana can olsun diyoruz. Organ bağışını kutsal bir faaliyet olarak önemsiyoruz ve destekliyoruz. Sergimizin ayrıca Samsun sanatına da katkı sağlamasını umuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Samsun Valisi diğer protokol üyeleri kurdeleyi keserek serginin açılışını yaptı.

Sergi açılışına ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üy. Muhammet Ali Oruç, SGK İl Müdürü Ünal Kaya, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak ve davetliler katıldı.