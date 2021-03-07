Uluslararası turnuvada Samsun'u 37 sporcu temsil edecek

Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021) İstanbul'da yapılacak. 50'ye yakın ülkeden yüzlerce sporcunun yer alacağı turnuvaya Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden bireysel başarılara imza atan 37 sporcu katılacak.

10-16 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek TTF 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası için geri sayım başladı. Turnuvada ilk 4'e girecek sporcular, milli takımı temsil edecek. Türkiye üçüncülüğü başarısına imza atan turnuvanın iddialı kulüplerinden Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini yükseltti. Dünya ikincisi, Dünya üçüncüsü ve Avrupa Şampiyonu olan çok sayıda sporcusu bulunan kulüp, turnuvada takım halinde Türkiye birinciliğini, bireysel olarak da milli takıma 4 sporcu göndermeyi hedefliyor.

Başkan Demirtaş'tan ziyaret

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 37 sporcusuyla ter dökecek. Turnuva hazırlıklarını yoğun antrenmanlarla sürdüren sporcuları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, çalışmalarla ilgili tekvando antrenörleri Engin Keskin, Sebahattin Yaşar, Murat Özden ve Nazım Demirci'den bilgi aldı.

"Madalya bekliyoruz"

Turnuvada antrenör ve milli sporcularına başarılar dileyen Kulüp Başkanı Demirtaş, madalya ile dönmelerini beklediklerini söyledi. Kulüp olarak hedeflerinin büyük olduğunu dile getiren Demirtaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlamaktır. İnsanların yaşamlarının bir parçası olarak gördüğü spor kültürünü oluşturmak yegane gayemizdir. Gelişmiş ülkeler spora yatırım yapmak sureti ile sağlık giderlerini azaltmaya çalışmaktadır. Spor sağlıktır. Ayrıca spor rekabettir, tanıtımdır, turizmdir. Bir yolculuğa çıktık. Biz sizlere dair daha büyük hedefler koyuyoruz. Beklentileri de karşılayacağız. Başarı çıtası yükseldikçe imkanlar daha da artacak. Madalya kazanarak ortak sevinçlerimizin olduğu günler inşallah yakındır. Sağlıkla gidin sağlıkla gelin” diye konuştu.

Altyapı oluşturulacak

Yıllardır süren sportif beklentileri karşılayarak Samsun'un başarılı sporcularını desteklediklerini ifade eden Süleyman Demirtaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir, sporun kurumsallaşma ve kulüpleşmesine büyük destek veriyor. Çünkü şehirciliğin gerektirdiği yatırım ve altyapı hizmetlerinin en güzelini sunmak kadar dünyada yaşam biçimi haline gelen spor, insan hayatına kattığı enerji, coşku, yaşama sevinci, kaynaşma-paylaşma hissi ve sağlık gibi evrensel duyguları yaşatmakta. Bu nedenle sporun tabana yayılarak başarılı olunabilecek branşlarda altyapı oluşturacağız. Artık şehrimiz dışında faaliyet gösteren kulüplere gitmek zorunda kalmayacaksınız” ifadelerini kullandı.