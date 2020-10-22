Ünal: “Sigortalı işçi çalıştıran kazanır”

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaretinde konuşan SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, sigortasız işçi çalıştırmanın, sigortalı çalıştırmaktan çok daha maliyetli olduğunu belirterek, “Sigortalı işçi çalıştıran işveren hem kendi kazanır hem de ülkesine kazandırır" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Kaya, ziyaretinde kayıt dışı istihdam ve sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, kayıt dışı istihdamın hem birey hem işveren hem de devlet üzerinde meydana getirdiği olumsuzlukları dile getiren Ünal Kaya, “Sigorta bir sorumluluktur. Kayıt dışı istihdamın toplumun sosyal ve ekonomik değerli üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesidir. Çalışanların sigortalı olarak çalıştırmaları anayasal bir hak olmakla birlikte aynı zamanda hem çalışanlar hem de işverenler açısından bir zorunluluktur. Yani, işverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olduğu gibi, çalışan kişilerin de sigortasız çalışmak veya sigortasız çalışmayı istemek gibi bir hakları söz konusu değildir. Bu şekilde çalışmayı isteyen kişilerin sigortasız çalıştırıldığının tespiti halinde işverenlere yönelik yaptırımlar uygulanmaktadır” diye konuştu.

"Gereken dikkat gösterilmeli"

Kayıt dışı istihdamın toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde birçok olumsuz etkisi olduğunu belirten Ünal Kaya, “Özellikle emekli aylığı olan, dul veya yetim aylığı alan, sosyal yardım alan veya bakmakla yükümlü konumunda olan bazı kişilerin sigortasız çalışma konusunda daha istekli oldukları bilinmektedir. Bu kimselerin sigortasız çalışma konusundaki talepleri karşısında işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirme bilinciyle ve tespiti halinde mağduriyet yaşamama amacıyla gereken dikkati göstermeleri gerekmektedir. Kayıt dışı istihdam, hem çalışanlar ve işverenler hem de devlet açısından birçok olumsuz etkiye yol açmaktadır” şeklinde konuştu.

"Hem kendi kazanır hem de ülkesine kazandırır"

Konuşmasında kayıt dışı çalışmanın işverenler ve işçi üzerindeki etkilerine de değinen Kaya, “Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir. Bir işçiyi altı ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti ödenen primin yaklaşık 10 katıdır. Ayrıca, sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler işverenden talep edilir. Unutulmamalıdır ki; bir işveren sigortasız işçi çalıştırmazsa, primlerini düzenli öderse ve gerekli belgeleri SGK'ya yasal süresi içinde verirse hem sigorta prim teşviklerinden yararlanır hem de çok büyük maliyet avantajı sağlayabilir. Sigortalı işçi çalıştıran işveren hem kendi kazanır hem de ülkesine kazandırır” ifadelerini kullandı.

"Kayıt dışılık gelecek nesillere yüklenen bir kamburdur"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise kayıt dışı istihdamın ülkenin sosyal, ekonomik gelişmesine engel teşkil eden çok yönlü bir sorun olduğunu belirterek, “Kayıt dışılık günümüzün yaşam kalitesini düşüren ve gelecek nesillere yüklenen bir kamburdur. İstatistikleri değerlendirdiğimizde kayıt dışı istihdam oranlarında yıllar itibariyle bir düşüş olduğunu görüyoruz ancak bu yetmez. Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine engel teşkil eden kayıt dışılık problemini ortak fayda anlayışıyla diyalog ve işbirliği içerisinde hareket ederek hep birlikte bertaraf etmeliyiz” açıklamasında bulundu.