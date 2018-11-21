ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu 28-30 Kasım'da OMÜ'de

Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu 28-30 Kasım 2018 tarihinde Samsun'da yapılacak.

ÜNİDOKAP üyesi üniversitelerin rektörlerinin de katılacağı sempozyum 28-30 Kasım 2018 tarihleri arasında OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

DOKAP Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) 2018 Başkanlığını yürüten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); “Biyoçeşitlilik” temalı “2. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu”nun organizasyonunu yürütüyor.

Biyololojik çeşitlilik ana konusuyla düzenlenecek sempozyumun temel hedefinde; yeni araştırmaları duyurmak, bilim insanları arasındaki iş birliğini arttırmak, sucul, karasal ve mikrobiyal biyoçeşitlilik konusunda farklı ülkelerden uzman araştırmacıları bilimsel camia ile buluşturmak var. Sempozyum bununla birlikte, lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacılara biyoçeşitlilik ve ilgili diğer konularda çalışmalarını sunma imkânı sağlıyor.

Başkanlığını DOKAP Bölgesel Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Sait Bilgiç ve DOKAP Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce'nin yaptığı sempozyum; fen, çevre, ziraat ve sosyal bilimler tabanlı konu başlıklarından oluşuyor.