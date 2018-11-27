ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu 28-30 Kasım'da OMÜ'de

Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu” 28-30 Kasım 2018 tarihinde Samsun'da yapılacak.

DOKAP Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) 2018 Başkanlığını yürüten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); “Biyoçeşitlilik” temalı “2. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu”na ev sahipliği yapıyor.

ÜNİDOKAP üyesi üniversitelerin rektörlerinin de katılacağı sempozyum 28-30 Kasım 2018 tarihleri arasında OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Biyololojik çeşitlilik ana konusuyla düzenlenen sempozyumun temel hedefinde; yeni araştırmaları duyurmak, bilim insanları arasındaki iş birliğini arttırmak, sucul, karasal ve mikrobiyal biyoçeşitlilik konusunda farklı ülkelerden uzman araştırmacıları bilimsel camia ile buluşturmak var. Sempozyum bununla birlikte, lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacılara biyoçeşitlilik ve ilgili diğer konularda çalışmalarını sunma imkânı sağlıyor.

Başkanlığını DOKAP Bölgesel Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Sait Bilgiç ve DOKAP Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce'nin yaptığı sempozyum; fen, çevre, ziraat ve sosyal bilimler tabanlı konu başlıklarından oluşuyor.

Bu başlıklar;

- Karasal ve Sucul Fauna ve Flora Çalışmaları

- Biyoçeşitliliğin Korunması

- İşgalci Türler

- Endemizm ve Endemik Türler

- Biyokaçakçılık ve Mücadele

- İklim Değişikliği ve Ekosisteme Etkileri

- Ekosistem İşleyişi ve Sürdürülebilirliği

- Ekosistem Yönetimi ve Göç

- Doğal Kaynak ve Havza Yönetimi

- Gıda Güvenliği ve Biyoçeşitlilik

- Şehir Ekolojisi / Ekokent

- Ekosistem Rehabilitasyonu

- Mikrobiyolojik Çeşitlilik

- Genetik Islah

- Metagenomik

Yurt dışından ve yurt içinden yoğun katılımın olacağı “2. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu”nun davetli konuşmacıları arasında Prof. Dr. F. Güler Ekmekçi, İngiltere'den Prof. Dr. David Bilton, Prof. Dr. Michael Goodfellow, Prof. Dr. Hans-Peter Klenk, İspanya'dan Prof. Dr. Martha Trujıllo, Slovenya'dan Asst. Prof. Dr. Andraz Carnı, İtalya'dan Dr. Francesco Colloca, Yunanistan'dan Prof. Dr. Ioannis K. Kalavrouzıotıs, Assist. Prof. Dr. Hrissi Karapanagıotı, Bulgarsitan'dan Prof. Dr. Georgi M. Daskalov yer alıyor.