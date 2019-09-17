Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı

Yeni akademik yılın başlangıcı öncesi yapılan toplantıya; Vali Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, OMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer ile ilgili kamu kurumları yetkilileri iştirak etti.

Vali Osman Kaymak'ın başkanlık ettiği toplantının gündem maddelerini; “Samsun'da Bulunan Yükseköğretim Öğrenci ve Yurt Sayıları”, “2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Döneminin Değerlendirilmesi” ile “2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Döneminin Değerlendirilmesi ve Alınacak İlave Tedbirler” oluşturdu.

Samsun'daki yükseköğretim kurumlarında emniyetin üst düzeyde sağlanması, öğrencilerin barınma ve ulaşım sorunlarının tespiti ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, öğrenimlerini güvenli ve huzurlu bir şekilde tamamlamalarını temin edecek genel güvenlik önlemleri vb. konular hakkındaki değerlendirme, görüş ve önerilerin paylaşıldığı toplantıda Vali Kaymak, herhangi bir probleme mahal vermeden bütün kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışacağını belirtti.

Vali Kaymak, sorunsuz bir akademik yıl temennisinde bulunurken yeni dönemin, ülkemiz ve Samsun adına hayırlı olmasını, öğrenciler ve akademisyenler başta olmak üzere bütün akademik camia için verimli ve başarılı geçmesini diledi.