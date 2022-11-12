Üniversite öğrencileri arama kurtarma takımlarıyla tanıştı

Samsun'da üniversite öğrencileri arama kurtarma takımlarını yakından görme ve tanıma fırsatı buldu.

Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve İl Afet ve Acil Durum(AFAD) Müdürlüğünce ortaklaşa arama kurtarma faaliyetleri tanıtım etkinliği düzenlendi. OMÜ Arama Kurtarma Takımının organizasyonunda Yaşam Merkezinde gerçekleşen faaliyete katılarak stant açan kurumlar ve STK'lar öğrencilere kurumları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ve protokol üyeleri stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı. Stant gezisinin ardından Türk Kızılay tarafından dağıtılan keşkek ikramına katılan protokol üyeleri sonrasında OMÜ bünyesinde kurulan AFAD Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Öğrencilerin farkındalığının arttırılmasını sağlayacak program; köpekli arama kurtarma, ipli tırmanış, zipline ve oryantiring gösterimlerinin yapılmasının ardından sona erdi.