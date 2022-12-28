Üniversite öğrencileri, miniklerle birlikte fidan dikti

sınıf öğrencileri minik öğrencilerle birlikte fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Toplumsal sorumluluk projesi dersi çerçevesinde Öğr. Görevlisi Tülin Serindik yürütücülüğünde Burak Özdemir, Sevil Doğan, Ebru Kılıç, Bengisu Demirbaş ve Samet Çeri isimli üniversite öğrencileri ve Şehit Nuri Pamir İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ile birlikte “Ağaç Yaşken Eğilir Projesi" gerçekleştirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen Çarşamba Belediyesi ve Kızılay sponsorluğuyla fidan dikimine Şehit Nuri Pamir İlkokulu 3-B sınıf öğretmeni Şenay Çömlekçi, Genç Kızılay Başkanı Tarık Toy, Kızılay gönüllüleri ve Çarşamba Belediyesi çalışanları katıldı. Fidan dikiminden önce ilkokul öğrencilerini bilinçlendirmek amaçlı bilgi veren üniversite öğrencileri, ağaçların doğal hayatı koruyan, doğal hayatın içinde barındığı ortamları sağlayan ve her türlü börtü böcekten çeşitli türdeki kuşlara kadar barınma sağladıklarını ve ağaçların oksijen kaynağı olduğunu dile getirdiler. Üniversite öğrencileri aynı zamanda doğal afetleri önleyen en büyük etkenlerden birinin ağaçlar olduğunu belirterek miniklerde farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Çarşamba Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen fidan dikiminin ardından minik öğrenciler at çiftliğinde gezerek fotoğraf çektirdi.