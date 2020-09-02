Dr. Yavuz Ünal, üniversite şehir iş birliği adına bağlar kurarak yapılabilecek projeler adına fikir alışverişinde bulunuyor.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'a ‘hayırlı olsun' ziyaretleri devam etti. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, eski İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u kabul eden Rektör Ünal daha sonra Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ağırladı.

Yaptıkları ziyaretlerde OMÜ Rektörü Yavuz Ünal'a başarı dileklerinde bulunan konuklar iyi dilek temennilerini de yanında getirdi. Rektör Ünal da nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için konuklarına teşekkür etti. Yapılan ziyaretlerde yapılabilecek iş birlikleri, şehri ve bölgeyi güçlendirecek eğitim ve AR-GE projeleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Hediye takdimleri ile karşılıklı ilişkiler güçlendirildi.