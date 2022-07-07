Üniversite yolundaki çalışmalar tamam

Yaklaşık 6,5 km uzunluğundaki yolun genişliği 5 metreden 12 metreye çıktı.

17 ilçenin tüm mahallelerinde yol ve içme suyu yatırımlarını sürdüren SBB, çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerin yol problemlerinin çözümünde büyük mesafe kat eden belediye, 2022 hedeflerinde kendi imkânlarıyla bin 200 kilometre yol yapmayı hedefliyor. Kış mevsimi gelmeden planlanan hedefe ulaşmak için tüm ekipler, gece gündüz çalışmalarını yürütüyor.

Bünyesindeki araç ve makine parkını kullanan SBB, Canik ilçesi Gürgenyatak mevkisindeki SAMÜ yolunun yapımını tamamladı. İmar durumunu göz önünde bulundurarak eski ve dar olan yolu yenileyen ekipler, genişliğini ise 5 metreden 12 metreye, viraj noktalarını da 14 metreye çıkardı. 6,5 kilometre uzunluğundaki yolun 2 kavşak noktasını asfalt malzemeyle iyileştiren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nca kalan güzergâhı ise yama ve sathi kaplama yapıldı.