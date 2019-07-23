Üniversiteler görüceye çıktı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinesinde Samsun Üniversite Tercih Fuarı açıldı. Protokol üyelerince Atakum Gençlik Merkezi önünde açılışı gerçekleştirilen fuarda 18 üniversite, tercih dönemi süresince adaylar ve velilerine üniversiteleri tanıtacak.

“Veliler yerine öğrencilerimiz gelsin”

Fuar hakkında bilgi veren Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik, Danışman ve Rehber Öğretmeni Sibel Aydın, üniversite adaylarının aldıkları puanlar doğrultusunda tercihler yapacağını belirterek, “Ancak fuara genellikle velilerimiz geliyor. Biz istiyoruz ki gençler kendileri gelip tercihlerini kendileri yapsın. Bu hayat onların hayatı. Nasıl bir hayat ve yaşam kalitesi istiyorlarsa seçecekleri meslek çok önemli” dedi.

“Köklü bir üniversiteyiz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci İşleri Sorumlusu Arif Savsar, üniversite olarak Türkiye'nin farklı illerinden gelen üniversite adaylarına faydalı bilgiler verdiklerini ifade ederek, “Öğrencilere daha gerçekçi şeyler söyleyerek onların ayaklarının yere basmasını sağlıyoruz. Kendi gelişimleri açısından doğru tercih yapmalarını sağlıyoruz. Köklü bir üniversiteyiz. Adaylarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

“Üniversite adaylarımızı bekliyoruz”

Samsun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ozan Karahan, Samsun Üniversitesi olarak fuarda öğrencilere iyi bir tercih anlamında bilgiler verdiklerini aktararak, “Tercih yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Üniversitemiz 2018 yılında Samsun'da kurulan ikinci devlet üniversitesi. 3 fakülte 1 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul olmak üzere toplam 23 bölüm var. Üniversite adaylarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Faydalı bilgiler veriyoruz”

Ordu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet Kuyumcuoğlu ise “Fuarda adaylar ve velilere faydalı bilgiler veriyoruz. Gelecekte iş imkanı olan bölümleri tercih etmeleri ve bu süreçte acele etmemeleri gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuara gelen öğrenciler de fuarın kendileri açısında faydalı olduğunu dile getirdi. 'Samsun Üniversite Tercih Fuarı'nın açılışına ayrıca, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı katıldı.