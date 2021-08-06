Üniversiteli adaylarına danışmanlık desteği

Atakum Belediyesi'nin YKS sonrası üniversite hayali kuran gençleri rehber öğretmenlerle buluşturduğu “Üniversite Tercih Merkezi” açıldı. Ücretsiz verilen danışmanlık hizmeti ile üniversiteli adayı gençlerin ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun yükseköğretim programlarına yerleştirilmesi hedefleniyor.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Merkezi, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası hayalini kurdukları üniversitelere girebilmek için büyük heyecan yaşayan gençleri Atakum Belediyesi Üniversite Tercih Merkezi'nde rehber öğretmenlerle bir araya getiriyor. Gençlerin kritik süreçte en doğru kararı vermesi için kolları sıvayan Atakum Belediyesi, adayların aldıkları puanlar doğrultusunda en iyi üniversitelere yerleşebilmesi için danışmanlık hizmeti başlattı. Yeşilyurt AVM içerisinde üçüncü katta açılan Üniversite Tercih Merkezi, 13 Ağustos tarihine kadar 14.00-22.00 saatleri arasında gençlere destek olmaya devam edecek.

“Gençler için önemli dönem”

Üniversiteli adayları etkinlik kapsamında rehber öğretmenlerle bir araya gelerek kendilerine uygun üniversite programları hakkında bilgi alıyor. Adayların beklenti, ilgi ve yetenekleri ile üniversite sınavı sonrası aldıkları puanlar rehber öğretmenler tarafından değerlendirilip tercih listeleri oluşturuluyor. Öğretmenler ayrıca gençlerin tercih etmek istedikleri üniversitelerin fiziki özellikleri ve eğitim olanakları hakkında bilgi veriyor. Gençlerin çok önemli bir dönem yaşadığını belirten Psikolojik Danışman Selman Bucaklı, “Çok uzun yıllar emek vererek elde ettikleri bir başarı sıralaması ve 40-50 yıllık yaşamlarını etkileyecek üniversite tercih süreci var. Bu süreçte sevgili gençlerimizin hata yapmadan, bilinçli ve sağlıklı biçimde tercih yapmaları adına bizler de Atakum Belediyemiz ile birlikte ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimizi tercih yapmadan önce mutlaka bekliyoruz” dedi.