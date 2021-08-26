Üniversiteli gençlerden "17 İlçede 17 Kütüphane Projesi”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu (ÜniAK), "17 İlçede 17 Kütüphane Projesi” kapsamında 2. kütüphaneyi kurdu.

ÜniAK üyeleri tarafından başlatılan "17 İlçede 17 Kütüphane" projesinin 2. etabı gerçekleştirildi. Projenin ilk kütüphanesinin Samsun'un Çarşamba ilçesinde kurulmasının ardından ikinci kütüphane olarak Canik Hasköy Ortaokulu seçildi ve gereken kütüphane, topluluk üyeleri tarafından kuruldu.

Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu (ÜniAK) Başkanı Enes Melih Aktürk, sıradaki okulun da en kısa zamanda kütüphane ihtiyacının karşılanacağını belirterek Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve iki ilçede kurulan kütüphanelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.