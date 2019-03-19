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Üniversitelilerden ortaokul öğrencilerine kitap hediyesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi öğrencileri ortaokulu öğrencilerine kitap hediye etti ve kitap okumanın önemini anlattı.


OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinden bir grup öğrenci Havza Bekdiğin Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere kitap hediye eden üniversiteliler çocuklarla kitap okumanın önemini anlattı ve vizyon sahibi olma üzerine söyleşi gerçekleştirdi.


Ali Fuad Başgil Hukuk Topluluğu olarak birçok sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini ifade Hasan Kurt, öğrencilerin gözlerindeki ışıltının kendilerini motive ettiğini ve arkadaşlarıyla bu tür faaliyetleri gönüllü olarak yaptıklarını belirtti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen gençler söyleşinin ardından hediye olarak getirdikleri kitapları dağıtarak onları mutlu etti.

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