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Üniversitelilerden şehide vefa

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bir Projemiz Var Topluluğu örnek bir projeye imza attı.


Üniversite gönüllülerinden oluşan ekip, 20 Mart tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı anısına Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Alanköy İlkokulu'na etkinlik düzenledi. Çocuklarla atölyeler düzenleyen gençler oluşturdukları kütüphaneye okulda görev yapan öğretmen Ahmet Yeşilyurt'un desteği ile Şehit Jnd. Ast. Burçin Damcı adını verdiler. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte sağlıklı beslenme, sağlık ve hijyen, çocuk hakları ve istismar, çizim, oyun, kütüphane atölyeleri kurdular.


Topluluk gönüllülerinden Feyza Köse, “Gönüllüsü olduğum topluluğun böyle fikirle böyle bir çalışma yapması beni hem onurlandırdı hem duygulandırdı yaptığımız okul çalışmaları arasında en özeliydi. Vatanımız için kaybettiğimiz kuzenimin adını çocuklarımızın kütüphanesinde yaşattığımız için çok mutluyum” dedi.


Proje gönüllülerinden Latif Yat, “Bizim için çok duygusal bir proje oldu, daha önce de köy okullarına iyileştirmeler ve etkinlikler yapıyorduk ancak bir şehidimizin adını yaşatmış olmak daha yoğun duygular hissettirdi, bundan sonraki çalışmalarımızda gittiğimiz her okula bir şehidimiz adına kütüphane oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

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