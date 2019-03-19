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Üniversitelilerden yaşlılara karanfil

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri “Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında cadde üzerindeki yaşlı vatandaşlara karanfil hediye etti.


“18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında Samsun'da üniversite öğrencileri anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri İlkadım ilçesi İstiklal(Çiftlik) Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştirerek cadde üzerinde bulunan yaşlı vatandaşlara karanfil dağıttı ve broşür verdi. Yüzlerine maske takan öğrenciler yürüyüş boyunca yer yer sloganlar attı ve şarkılar söyledi.


Etkinlik hakkında bilgi veren OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan, yaşlılara dair, onların hayatımızdaki yerine dair yaklaşık 300 öğrenci ile farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



"Hepimiz birer yaşlı adayıyız"


OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Tuğçe Özcan ise yaşlıların da toplumda bir yeri olduğuna dikkat çekerek, “Onları yok saymayalım. Onları seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Hepimiz birer yaşlı adayıyız. Bunu unutmayalım ve unutturmayalım” dedi.


Yaşlı vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi

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