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Üniversiteye yatay geçiş zamanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Konseyi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında üniversiteye yatay geçiş yapan öğrencilere, Kovid-19 önlemlerine uyarak kayıt sürecinde yardımcı oldu.


Yatay geçiş başvurularının kayıt dönemi, Kurupelit Kampüsü'nde, 22-23-24 Şubat'ta gerçekleştirildi. OMÜ Öğrenci Konseyi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ve öğrencilere yardımcı olarak “Kampüse hoş geldin” dedi.


Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin hem kayıtla ilgili sorularına cevap olan hem de üniversiteyi tanıtan Öğrenci Konseyi, 1-2 Mart 2021 tarihlerinde yedekten kayıt hakkı kazanan öğrencileri de "Kampüse hoş geldin" demeye devam edecek.

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