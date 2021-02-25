Üniversiteye yatay geçiş zamanı

Yatay geçiş başvurularının kayıt dönemi, Kurupelit Kampüsü'nde, 22-23-24 Şubat'ta gerçekleştirildi. OMÜ Öğrenci Konseyi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ve öğrencilere yardımcı olarak “Kampüse hoş geldin” dedi.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin hem kayıtla ilgili sorularına cevap olan hem de üniversiteyi tanıtan Öğrenci Konseyi, 1-2 Mart 2021 tarihlerinde yedekten kayıt hakkı kazanan öğrencileri de "Kampüse hoş geldin" demeye devam edecek.