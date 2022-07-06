Ünlü estetik uzmanı uyardı: “Gereksiz yere daha güzel olma arzusuyla yapılan ameliyatlar ciddi sıkıntılara yol açar”

Dr. Hayati Akbaş, ihtiyaç olmamasına rağmen daha güzel olma arzusuyla yapılan gereksiz estetik ameliyatların ciddi sıkıntılara yol açabileceğini söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de son zamanlarda özellikle gençlerde estetik furyası baş gösterdi. Genç erkek ve kızlar başkalarının yönlendirmesi, sosyal medya algısı ya da reklamlara kanarak gerek olmamasına rağmen estetik ameliyata başvurabiliyor. Gereksiz yapılan estetik ameliyatın kişinin hem doğal güzelliğini bozduğunu hem de geriye dönüşü olmayan büyük yıkımlar oluşturabileceğini ifade eden FBM Tıp Merkezi sahibi Doç. Dr. Hayati Akbaş, önemli uyarılarda bulundu.

“Gereksiz yere daha güzel olma arzusuyla yapılan gereksiz ameliyatlar ciddi sıkıntılara yol açabilir”

Lüzumsuz estetik ameliyatların kişiye büyük yıkımlar oluşturabileceğine dikkat çeken Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Yüz güzelleştirme ameliyatları gerçekten ihtiyaç varsa yapılmalıdır. İhtiyaç yoksa ‘daha güzel daha güzel olma' arzusuyla yapılan gereksiz ameliyatlar bazen çok ciddi sıkıntılarla sonuçlanabilir. Genç ve güzel kızlar daha güzel oma kaygısıyla plastik cerrahlara gidiyorlar. Gerekli olmadığı halde birçok güzelleştirme ameliyatı oluyorlar. Önerim; insanların biraz daha sağduyulu olması. Sadece kızlar değil erkekler de daha yakışıklı olma arzusuyla estetik ameliyatlar için başvuruyorlar. Burada hassas denge; ‘gerçekten ihtiyaç var mı yok mu' iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Ben daha güzel olmak isteyebilirim ama ‘bir ameliyata ihtiyacım var mı yok mu' kişinin ve cerrahın çok doğru karar vermesi gerekiyor. Aksi taktirde zamansız ve gereksiz yapılan estetik ameliyatlar beklenenin aksine çok ciddi hayal kırıklıklarıyla sonuçlanabilir. Var olan güzellik ve yakışıklılık da ciddi sıkıntılara girebilir. Gençlerin hayatlarını etkileyen yüzlerinde ve görüntülerinde bir kusur varsa, bu durum özgüveni olumsuz etkiliyorsa, sosyal ilişki ve iş hayatlarına olumsuz etki yapıyorsa bunun cerrahi anlamda bir karşılığı vardır ve estetik operasyon yapılabilir. İhtiyaç durumunda yapılan estetik müdahale, antibiyotik ve ağrı kesici gibi tedavi yerine geçer” dedi.

“İhtiyaç üzerine yapılan estetik ameliyat kişinin hayatını olumlu etkiler”

Estetik operasyonların ihtiyaç üzerine yapılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Hayati Akbaş, “İnsanlar hemen sosyal medyada gördükleri bir fotoğraf üzerinden, bir reklam ya da tanıtım üzerinden bu tür ameliyatlara karar vermemelidir. Çok dikkatli bir cilt analizi yapılmalı. İhtiyaç dahilinde yüz güzelleştirme ya da beden güzelleştirme ameliyatları yapılabilir. Gençler arasında estetik furyası çok yaygın bir şekilde sosyal medyanın da etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. İhtiyaç üzeri yapılan estetik ameliyatta sorun yok. Bu kişinin hayatını olumlu etkiler. İhtiyaç olmadan zorlama ve aşırı beklenti ile yapılan estetik ameliyatlar ise o insanların hayatında beklenilenin tersine çok ciddi hayal kırıklıkları ve yıkımlar oluşturabilir” diye konuştu.

“Hastalar ameliyattan 2 hafta sonra normal hayatına döner”

Estetik ameliyatların ardından uygulanan tedavi sürecine dair de açıklamada bulunan ünlü estetik cerrahı Dr. Hayati Akbaş, şunları söyledi:

“Yüz güzelleştirme ameliyatlarında çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Bu tedavilerin ardından ortalama 2 hafta kadar sosyal hayattan uzak kalma durumu söz konusu olabilir. Burun, yanak, kulak estettik işleminin ardından hastalar 2 hafta sonra normal hayatlarına dönebilirler. Estettik ameliyat kararı çok dikkatli bir şekilde verilmelidir. Sosyal medya ya da toplum baskısı ile estetik kararı verilmemelidir. Gereksiz estetik ameliyatlara müracaat edilmemelidir.”