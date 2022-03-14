Ünlü estetikçiden pandemiye özel türkü: “Geçecek, bugünler de geçecek”

Dr. Hayati Akbaş'ın pandemiye özel yazdığı ve sazıyla da çalıp seslendirdiği “Geçecek, bugünler de geçecek” isimli türküsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

FBM Tıp Merkezi sahibi ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş gerçekleştirdiği estetik operasyonlarının yanı sıra saz çalmadaki ustalığıyla da dikkat çekiyor. Son olarak pandeminin yoğun olduğu dönemlerde Covid-19'a özel yaptığı besteyi sosyal medyada paylaşan Akbaş, binlerce kişinin beğenisini aldı. Vatandaşların parçayı çok beğendiğini söyleyen Akbaş, türküyü insanların ümidini artırmak ve morallerini yüksek tutmak amacıyla yaptığını söyledi.

“Karanlık tünelin ucundaki ışık görüldü”

Sazıyla sözüyle duygularını ifade etmek istediğini belirten Akbaş, “Türkiye'de Covid-19'un en yoğun olduğu günlerde bu besteyi yazmıştım. Sokağa çıkılması istenmiyordu, 'Evde kal' diye çağrılar yapılıyordu. Pandeminin ağır koşulları vardı. İnsanların ümidinin artırılması, morallerini yüksek tutmak amacıyla yapmıştım. Hem esprili hem de insanların aklında kolay kalabilen bir türkü yapmak istedim. ‘Bir gün daha az kaldı' sloganı ile söyledim. Çok güzel tepkiler aldım. Henüz tam normal günlere gelemedik belki ama karanlık tünelin ucunda ışık görüldü. Pandeminin en yoğun olarak yaşandığı günlerde sazımla sözümle duygularımı ifade etmiş ve umudu diri tutan bir ifadeyle ‘bir gün daha az kaldı' demiştim. Umut gerçekten çok önemli ve asla kaybedilmemesi gereken çok güçlü bir duygudur. Pandeminin hayatımızdan tamamen çıktığı, başta Ukrayna'da olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki Suriye'deki, Irak'taki, Afganistan'daki, Orta Doğu'daki, Afrika'daki, kısaca dünyamızdaki mazlum insanların huzura ve barışa kavuştukları günlerin bir an önce gelmesi, bu zor günlerin bir an önce geçmesi dileği, inancı, umuduyla takipçilerim dinlesin dedim” şeklinde konuştu.

Şarkının sözleri ise, "Dışarı da mevsim baharmış/Gezip dolaşmak yasakmış/Herkes evde kalacakmış/Geçecek bugünler de geçecek. Yine baharlar gelecek/Herkes gezip eğlenecek/Huzurlar yeşerecek/Geçecek günler geçecek."