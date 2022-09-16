Ünlü Gürcü yazar ve oyuncu Samsun'da sağlığına kavuştu

Hastalığı nedeniyle kalem tutamadığı için yazı yazamayan ünlü Gürcü yazar ve oyuncu Erekle Sagliani, Samsun'da beyin pili ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Ünlü yazar, yıllar sonra kalem tutarak ilk şiirini yazdı.

Gürcistan'ın ünlü yazar ve oyuncularından Erekle Sagliani, 7 yıl boyunca esansiyel tremor hastalığı ile mücadele etti. Son yıllarda titremeleri oldukça artan ve çok sevdiği yazarlığı kalem tutamaması nedeniyle istediği gibi yapamayan Sagliani, Medicana Samsun International Hastanesi'ne geldi. Samsun'a geldiğinde kalem tutamayan ve titremelere bağlı olarak hareket kaybı yaşayan Erekle, beyin pili operasyonu geçirdi. 1,5 saatlik ameliyatın ardından beynine pil takılan Erekle, titremelerinden kurtularak gündelik yaşantısına devam etmeye başladı.

“Ameliyattan sonra hemen şiir yazmak, kalem tutabilmek beni çok mutlu etti”

Beyin pili ameliyatı sonrası sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 67 yaşındaki Erekle Sagliani, “Samsun Medicana Hastanesi'nde dünya standartlarında bir tedavi gördüm. 7 yıl boyunca esansiyel tremor hastalığı ile mücadele ettim. Gürcistan'daki hastane temsilciliği sayesinde Enis Kuruoğlu hoca ile tanıştım. Yazarlık yaptığım için hastalığımda kalem tutamadım ve bu durum beni çok üzüyordu. Ameliyattan sonra hemen şiir yazmak, kalem tutabilmek beni çok mutlu etti. Gürcistan temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Buradan aldığım sevgi ilaçlardan çok daha güçlüydü” dedi.

“Beyin pili sayesinde hastanın bütün titremeleri durdu”

Yapılan operasyonla takılan beyin pili sayesinde hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Enis Kuruoğlu, “Esansiyel tremor hareket halinde olan titreme şeklidir. Özellikle vücudumuzu kullanacağımız zaman, ellerimizi kullanacağımız zaman ortaya çıkan titremedir. Bu durum da günlük yaşantıyı çok fazla olumsuz etkiler. Esansiyel tremor, hareket bozuklukları içinde en sık görülen titreme şeklidir. Genelde 65 yaş üstünde yüzde 5-6 oranında görülür ve sıklık durumu da en sık görülen türdedir. Tedavisinde aslında başlangıç aşamalarında medikal ilaç yöntemleri ile hasta fayda görebilir ama ilerleyen zamanlarda bu ilaç tedavisine direnç gelişir ve titreme daha çok ön plana çıkmaya başlar. O zaman da tabii bizim elimizde bir beyin pili dediğimiz tedavi yöntemimiz var. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir cerrahi işlemle hastaya genel anestezi altında hiçbir şey hissetmeden bu işlemi uygulayabiliyoruz. 4-5 gün sonra da pilini açtığımız zaman hastanın bütün titremeleri duruyor, gayet de mutlu huzurlu bir şekilde hayatına devam edebiliyor. Günlük yaşantısını çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Gürcistan'dan Samsun'a tedaviye gelen Erekle Sagliani de esansiyel tremor nedeniyle geldiğinde titremelerinden dolayı çok zor bir dönem geçiriyordu. Beyin pili ameliyatından sonra sağlığına kavuştu ve o çok sevdiği yazarlığa geri döndü” diye konuştu.