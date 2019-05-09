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Ünlü oyuncu ve yazar Sinan Tuzcu Samsun'a geliyor

Sinan Tuzcu, "Böcek" ve "Aşkın Kursağında Kalan" adlı kitaplarını Samsunlu okurları için imzalayacak.

Sinan Tuzcu, "Böcek" ve "Aşkın Kursağında Kalan" adlı kitaplarını Samsunlu okurları için imzalayacak.


Oyunculuğunun yanı sıra yazar kimliği ile de tanınan Sinan Tuzcu, "Böcek" ve "Aşkın Kursağında Kalan" adlı kitaplarını 11 Mayıs Cumartesi günü Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, Samsunlu okurları için imzalayacak.


Müzik, sahne ve edebiyat dünyasının sevilen isimlerini Samsun halkıyla buluşturan Piazza, bu kez Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı “Veda” filmi başta olmak üzere rol aldığı film ve dizilerdeki başarılı oyunculuğu ile hafızalarda iz bırakan Sinan Tuzcu'yu konuk edecek.


Sinan Tuzcu'nun, 11 Mayıs Cumartesi günü Piazza'daki D&R Mağazası'nda gerçekleşecek imza günü saat 15.00'te başlayacak. İlk romanı olan “Böcek” ile “Aşk bazen sadece biter. Kursakta izi kalır” dizeleriyle özetlediği ve hayata dair hikayeleri anlattığı “Aşkın Kursağında Kalan” adlı kitabını imzalayacak.

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