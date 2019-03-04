Ünlü sanatçı Cenk Doğar, öğrencilerle bir araya geldi

Bafra Turizm Fakültesinde yapılan etkinlik öncesi Cenk Doğar'ın oynadığı dizi ve reklam filmlerinden sinevizyon eşliğinde kesitler gösterildi. Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seden Doğan ile birlikte söyleşiye başlayan Cenk Doğar, öğrencilerim merak ettikleri konularda cevap verdi.

Doğar, “Asker bir babanın çocuğu olmak zor, zira hiç bir okulu tek şehirde bitiremedim. Üniversite için Viyana'ya gittiğimde ‘tamam artık geri dönmez' demişlerdi ama döndüm. Tabii, bu arada restoranlarda çalışarak gastronomiye, turist rehberliği yaparak da sahneye ilk adımlarımı atmış olarak. Yeditepe Üniversitesinde Turizm İşletmeciliği Bölümünü bitirirken sahne tutkusu salsa ile devam etti. Dereceler ve eğitmenlik birbirini takip ederken Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi yüksek lisans programını da tamamladım. Büyük bir otelde aşçılık yaparken, hayatımın yönünü değiştiren bir teklifle bir makarna firmasının ekran yüzü oldum. Kendimi o kadar mutlu ve daha önemlisi ‘doğru yerde' hissettim ki, o günden sonra sahneden hiç inmedim. Sahnede kendimi daha güçlü hissetmek için önemli isimlerden aldığım oyunculuk derslerini şan, binicilik, dövüş sporları gibi farklı eğitimlerle de destekledim. Oyunculuk yapmak istediğim şeydi. Buna emindim. Bununla beraber sahnenin başka alanları da ilgimi çekiyordu. Seslendirme eğitiminin ardından profesyonel seslendirmen olarak pek çok markaya sesimle can verdim. Sunuculuk zaten sahne kariyerimin en başından beri şu veya bu şekilde yaptığım bir şeydi. Halen pek çok etkinlik, organizasyon ve toplantıda sunucu ve moderatör olarak da sahnedeyim” dedi.

Etkinliğe Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Uzun, dekan yardımcıları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.