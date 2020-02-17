Ünlü sanatçı Cihat Aşkın'dan OMÜ'de konser

OMÜ 1923 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında organize edilen “Cihat Aşkın ile Oda Müziği Konseri”ne Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı. Konserin dinleyicileri arasında ise OMÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ferit Bulut, konserin koordinatörleri olan devlet konservatuvarı akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren Arın ile Dr. Öğr. Üyesi Pınar Beşevli Solmaz, akademisyenler, öğrenciler ve klasik müziğe gönül vermiş Samsunlular yer aldı.

Konserin açılış konuşmasında söz alan etkinlik koordinatörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren Arın, kendi sanatçı ve akademisyen kimliğinin oluşumunda 2000'lerin başından itibaren İstanbul'da Cihat Aşkın ve onun oluşturduğu sanatçı/akademisyen ekibine ait vizyonun çok belirleyici olduğunu vurguladı. Türk keman ekolünün uluslararası temsilcisi olarak bilinen ve Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika ile Afrika'da konser ve resitaller veren keman üstadı Cihat Aşkın, konserinde sanatçılar Kenan Tatlıcı, Emin Ersöz Yiğit (piyano), Barış Aygün (viyolonsel) ile aynı sahneyi paylaştı.

Konser kapsamında Cihat Aşkın, oda müziği repertuvarının çeşitli dönemlerinden seçtiği eserlerle katılımcılara hitap ederken, seçkideki eserler hakkında bilgiler sunup konserini anlatılı dinleti şeklinde sürdürdü. Oda müziğinin birbirinden etkileyici melodilerini kendisine eşlik eden sanatçılarla ustalıkla aktaran ünlü virtüöz Aşkın, yanı sıra Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren Arın'ın "Traditional" isimli eserinin ilk seslendirilişini sahnedeki diğer sanatçılarla birlikte profesyonel bir beceriyle icra etti.

“Sarı Gelin” hüzünlendirdi

Cihat Aşkın, konser programı akışında kendi düzenlemesi olan iki esere yer verirken, ayrıca Türk halk müziğinin belleklere kazınmış “Sarı Gelin” türküsünü de kendine has üslubuyla yorumlayarak dinleyicilere hüzünlü anlar yaşattı. Konser sonunda Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ferit Bulut ve Müzikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Beşevli Solmaz tarafından performanslarıyla göz dolduran sanatçılara, Üniversite kampüsünde adlarına dikilecek fidanların sertifikaları ve çiçek takdim edilirken etkinlik koordinatörleri Dr. Öğr. Üyesi ve Mustafa Eren Arın ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Beşevli Solmaz, konser sponsoru kuruluşlara teşekkürlerini ilettiler.