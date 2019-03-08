Unvanda yükselen akademisyenlere Rektör Bilgiç'ten tebrik

Dr. Sait Bilgiç, doktor öğretim üyeliği kadrosuna yeni atanan akademisyenleri Rektörlük Toplantı Salonunda ağırlayarak tebrik etti.

Ziyarette; yeni atanan öğretim üyelerini memnuniyetle karşılayan Rektör Bilgiç, her bir akademisyeni emek ve çalışmalarından ötürü tebrik etti. Aynı zamanda, günün anlam ve önemine binaen kadın akademisyenlere beyaz karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"Üniversitemize yeni bir heyecan, yeni bir değer katacağınızdan eminiz"

Yeni kadrolarına atanan akademisyenleri başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Bilgiç, “Üniversitemizde yeni akademik unvan alan hocalarımızı göreve geldiğim günden beri makamda ağırlıyorum. Hem taleplerimi paylaşıyorum hem de sizlerin bizlerden beklentilerinin neler olduğunu öğrenmiş oluyorum. Bu vesileyle birimizi tanımış oluyoruz. Üniversitemize yeni bir heyecan, yeni bir değer katacağınızdan eminiz. Sizlerin burada oluşu tamamen geçmişinizdeki verdiğiniz emek ve bu zamana kadarki yaptığınız çalışmalarınızın eseridir. Bizler sadece prosedürü tamamlamış olduk. İnşallah yeni unvanlarınızla birlikte geçmişinizdeki başarılarınızın üstüne yeni başarılar ekleyerek, daha da iyi bir şekilde kurumumuza anlam katmayı sürdüreceksiniz” dedi.

Görüşmede öğretim üyeleri kendilerini tek tek tanıtarak Rektör Bilgiç'le fikir, görüş ve değerlendirmelerde bulundular. Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.