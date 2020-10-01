Üreten kadınlardan Özdemir'e teşekkür

Havza'da kurulan ve dün açılışı yapılan İlk Kıvılcım 1919-Havza Kadın Üretim Kooperatifi koordinatör ve yöneticileri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Özdemir konukları ile bir süre sohbet etti. İlk Kıvılcım 1919-Havza Kadın Üretim Kooperatifi Koordinatörü Bingül Alış, Başkan Özdemir'e kooperatifin kuruluş amacı, çalışmaları ile üretimi yapılan doğal ve yöresel ürünler hakkında bilgi bilgiler vererek, “İlk Kıvılcım Çarşı Grubu ile başlattığımız etkinlikteki başarımız bize kadın kooperatifi kurdurttu. Üreten ve üretmek isteyen kadınlarımız bir araya geldi ve başardık. Kendimiz, ailemiz, ülkemiz için üretip çok çalışacağız. Biliyoruz ki gelişim üreterek olur. İlk Kıvılcım 1919 - Havza Kadın Üretim Kooperatifi olarak bizlere vermiş olduğunuz maddi ve manevi desteklerinizden ötürü teşekkür ederim” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Kadın ne kadar güçlü ise toplumda o kadar güçlüdür. Kendi ayağının üzerinde duran ve kendi üreten bayanlarımızın ürünlerini pazarlama noktasında bizler de elimizden geleni yapacağız. Günümüz artık sanal bir hal aldı. Bunun içinde Bu ürünlerin sanal ortamda pazarlanması için çalışmaların yapılması önemli. Havza Belediyesi olarak her zaman bayanların yanındayız. İnşallah kurduğunuz kooperatif kendi ürünleri ve markası ile Havzamızın gurur kaynağı olacaktır” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda İlk Kıvılcım 1919 - Havza Kadın Üretim Kooperatifi Koordinatörü Bingül Alış ve kooperatif yöneticileri tarafından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e hediye takdim ettiler.