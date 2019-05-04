Samsun Bafra Doğankaya Özel Eğitim Okulu'nda “Üreten Okulun Üretim Serüveni” sloganı ile markalaşma sürecini başlatacağı organik yumurta ve tavuk üretimi, seracılık, mantar üretimi, hediyelik süs eşyası üretimi alanlardaki uygulamaları tanıtıldı.

Çok sayıda davetli ve öğrencinin katıldığı etkinlik aynı zamanda TÜBİTAK 4006 projesi ile de desteklendi. Organik tavuk ve yumurta üretimi hakkında kurum bilgi veren öğretmeni Semih Öz, "2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde üreten okul konsepti okullarımızda uygulanmaya başlanmıştır. Okulumuz yaklaşık beş yıldır organik tavuk ve yumurta üretimini yapmaktadır. Çocuklarımızın üreterek gelişebileceğini, toplum içinde hak ettikleri yeri alabileceğini gördükten sonra Atatürk Orman Çiftliği'nden getirdiğimiz ve sonradan kendi makinelerimizde çoğalttığımız yumurtalık ve etlik tavuklarımızı köylümüzle de paylaştık. Şu an markalaşarak seri üretime geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Seracılıkla ilgili olarak da öğretmen Tülin Yılmaz, "Okulumuz öğrenci merkezli bir okuldur. Tüm toplantılarımızda çocuklarımızın alternatif eğitimleri ve hayata hazırlama konusunda çalışmalar yaptık. Ana konunun üretici olmak olduğunu gördük. Onların üretici olabileceği alanlardan biri de seracılıktı. Okulumuzun bir serası var ve burada seracılığın yapılabileceğini özel öğrencilerin de üretimin bir parçası olabileceğini ispatlamış olduk” diye konuştu.

Yılmaz, mantar üretimi, hediyelik eşya üretimi gibi alanlarda yaptığı çalışmaları katılımcılara tanıttı.

Kurum Müdürü Dursun Dündar, "2023 Eğitim Vizyonu'nda işaret ettiği gibi üreten okul, üreten birey artık toplumumuzun geleceğini belirleyecek. Bur da engelli engelsiz demiyoruz artık üreten diyoruz. Bu anlamda kurumumuz bir ovada yaşıyor olmamız nedeni ile tüm Türkiye'ye örnek olacak tarımsal çalışmalara imza attı. Ürettik inşallah geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

Proje koordinatörü Merve Yiğit de, “Katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini burada görmekten mutlu olduk” şeklinde konuştu.

Sergiye eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Meclis Üyesi Hüseyin Çamaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Aydın, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenci ve öğrenciler katıldı.