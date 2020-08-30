Üreticinin fındık kurutma mücadelesi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındığını toplayan birçok üretici, topladıkları fındığı kurutmak için geniş alan arayışına girdi. Yol kenarlarında ve bazı kullanılmayan alanları değerlendiren üreticiler, hasadını yaptıkları yaş fındığın kuruması için güneş altında gün boyu bekletiyorlar.

Çarşamba'da fındık üreticileri arazilerinden hasadını yaptıkları fındığı kurutabilmek için boş alanları değerlendiriyorlar. ilçe merkezinde yol kenarlarında ulaşımı engellemeyecek şekilde serdikleri fındığın başında gün boyu bekleyen üreticiler, bu yılki verimin ve fiyatın bekledikleri düzeyde olduğunu ifade ettiler.

Eğitim-Öğretim sezonunun henüz başlamaması nedeniyle ilçe merkezindeki bir okulun yanında bulunan ve kullanılmayan basketbol sahasına serdiği fındığını kurutmak isteyen fındık üreticisi Seyit Semizoğlu, fındığa verilen fiyatın üreticileri memnun ettiğini, verimin yüksek olmasıyla birlikte fındığın bu yıl çokça getirisinin olacağını belirtti.